Shirley Ortega | chi era la vittima dell’incidente tra autobus e camion

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Sabato 7 Dicembre 2019 un terribile schianto tra il filobus 90 e undell’AMSA, l’Azienda Milanese Servizi Ambientali, ha avuto luogo. L’autista del filobus avrebbe attraversato col rosso l’incrocio tra Viale Bezzi e Via Marostica, venendo quindi travolto daldella nettezza urbana. Un incidente talmente devastante da sbalzare al di fuori dell’una donna di 49 anni che stava andando a trovare un’amica di Milano. Arrivata in condizioni disperate al Policlinico di Milano, ladell’incidente dell’a Milano è spirata nella giornata di domenica 8 Dicembre. Chi era, ladell’incidente Si chiamavaCalangi e aveva 49 anni. Originaria di Manila, era giunta in Italia nel 2007, lasciando la figlia Angie nelle Filippine, a Mabini. Dopo aver vissuto per un breve periodo a ...

