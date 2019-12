Shakhtar Donetsk-Atalanta | orario | programma | tv | streaming | probabili formazioni

oasport

(Di lunedì 9 dicembre 2019) L’torna in campo in Champions League, questa settimana, mercoledì acontro lo. La Dea è chiamata a vincere fuori casa, dunque, per provare ad agguantare un passaggio del turno che fino a poche settimane fa sembrava assolutamente impossibile. Il calcio d’inizio è inper le 18.55. Sarà possibile vedere questo incontro in diretta TV su Sky Sport 1 e insu SkyGO e NowTV. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdervi nemmeno un secondo di questa sfida a dir poco appassionante. LEDI(4-2-3-1): Pyatov; Dodo, Kryvtsov, Matviyenko, Ismaily; Alan Patrick, Stepanenko; Kovalenko, Tete, Taison; Junior Moraes. All. Castro(3-4-2-1): Gollini; Masiello, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Pasalic,Gosens; ...

