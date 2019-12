Serie B | il Benevento non si ferma Pordenone e Cittadella al secondo posto

newsmondo

(Di martedì 10 dicembre 2019)B, i risultati della quindicesima giornata. Cinquina delal Trapani.sognano la promozione. ROMA –B, i risultati della quindicesima giornata. Terza vittoria consecutiva per ilche ‘rifila’ una cinquina al Trapani e conserva le nove lunghezze di vantaggio suloccupato da. I veneti al termine di una partita pazza hanno inflitto la terza sconfitta in quattro partite alla Salernitana mentre i friulani hanno avuto la meglio su un Crotone in crisi. Affollamento per la promozione diretta con i calabresi che sono stati superati anche da Chievo Verona (1-0 alla Cremonese) e Frosinone (0-2 in casa della Juve Stabia). L’Entella conquista la seconda vittoria consecutiva e si rilancia mentre il Perugia non va oltre il 2-2 contro il Cosenza. L’Empoli ritrova il successo ...

