Serie A | risultati e classifica della 15ª giornata

ilpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) La quindicesimadel campionato diA si è giocata tra venerdì 6 e domenica 8 dicembre. È iniziata con l’anticipo di Milano tra Inter e Roma, terminato in parità senza reti, ed è proseguita sabato con le vittorie negli anticipi di Atalanta e Lazio e con il pareggio fra Udinese e Napoli. Grazie alla vittoriaLazio, l’Inter rimarrà in testa allacon due punti di vantaggio fino alla prossima. Domenica si sono giocate le altre sei partite in programma, dal pareggio fra Lecce e Genoa all’ora di pranzo fino alla vittoria del Milan a Bologna.

SportandoIT : Serie A2 Girone Ovest: risultati, tabellini e classifica - SportandoIT : Serie A2 Girone Est: risultati, tabellini e classifica - SportandoIT : Serie A, 12esima giornata: risultati, tabellini e classifica -