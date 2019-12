Serie A | la TOP e FLOP 11 della 15ª giornata | tridente insolito tra i calciatori negativi

calcioweb.eu

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Si è conclusa la quidicesimadel campionato diA, un turno che ha regalato importanti indicazioni per le zone alte e basseclassifica. Il primo match ha visto di fronte Inter e Roma, 0-0 il risultato finale con una prestazione ottimasquadra di Fonseca. Menù ricco anche nelladi sabato, successo in rimonta per l’Atalanta contro il Verona, l’Udinese ha fermato il Napoli, continua il momento difficilesquadra di Ancelotti. ImpresaJuventus che ha imposto la prima sconfitta alla Juventus, gol e spettacolo nello scontro salvezza tra Lecce e Cagliari, finisce 2-2. Stesso risultato tra Sassuolo e Cagliari, colpo grosso del Brescia contro la Spal, torna al successo il Torino contro la Fiorentina, colpo del Parma contro la Sampdoria, blitz del Milan contro il Bologna. Tra i top ottima prova per il portiere Sepe, in difesa gol per ...

