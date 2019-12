Serie A | anticipi e posticipi dalla 18ma alla 22ma giornata | orari | programma | guida tv

oasport

(Di lunedì 9 dicembre 2019) E’ appena andata in archivio la 15madel campionato diA e già gli sguardi degli addetti ai lavori sono rivolti al futuro. In tal senso oggi sono stati resi noti glie i18esima di andatadi ritorno. Tra le gare che spiccano le sfide in trasferta della Juventus sul campo della Roma () e del Napoli (21ma). Trasferta al San Paolo molto insidiosa anche per l’Inter (). Di seguito il calendario completo deglie deidiA: 18ªANDATA 05/01/2020 Domenica 12.30 BRESCIA – LAZIO (SKY) 05/01/2020 Domenica 15.00 SPAL – VERONA (SKY) 05/01/2020 Domenica 18.00 GENOA – SASSUOLO (SKY) 05/01/2020 Domenica 20.45 ROMA – TORINO (DAZN) 06/01/2020 Lunedì 12.30 BOLOGNA – FIORENTINA (DAZN) 06/01/2020 Lunedì 15.00 ATALANTA – PARMA ...

Inter : ??? | CALENDARIO @SerieA, anticipi e posticipi fino alla 3^ giornata di ritorno ?? - SerieA : Breaking news. ?? ? Ecco gli anticipi e posticipi fino alla 3ª giornata di ritorno di #SerieATIM. ? ?? - OfficialSSLazio : ?? Anticipi e posticipi della @SerieA ?? Il calendario della Lazio dalla 18ª alla 22ª giornata ??… -