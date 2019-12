Sentono rumori dall’ultimo vagone | la scoperta è incredibile

velvetgossip

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Capita che, in un giorno qualunque, Serena sia sul treno che la porta a Genova dai suoi genitori. Il suo è unpoco affollato. Non le piace la calca, troppa gente la rende nervosa. Vuole riabbracciare gli amici, quei pochi che la fanno sentire bene e tranquilla. Il viaggio procede tranquillo, fino a quando Serenza e l’altra persona presente nel vagonoun rumore… Non aprite quella porta! Un tonfo sordo, un rumore assurdo. Serena e la vecchietta, l’altra passeggera, si avvicinano al terzo. Quasi si tengono per mano per quanto sono spaventate: piano aprono la porta e… e un piccolo cucciolo di bassotto corre avanti e indietro andando loro in contro e scodinzolando! Una vera gioia per Serena e la signora. Ma come ci sarà finito quel cagnolino? Mistero… L'articolodall’ultimo: la...

