Se alla Patrimoniale ci arrivano pure in Germania…

huffingtonpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) È notizia di questi ultimi giorni che la Spd in Germania stia proponendo al governo di Angela Merkel unadell′1% sui patrimoni superiori ai 2 milioni di euro. Si badi bene, parliamo di un partito socialdemocratico, che ha condiviso molti degli ultimi anni di governo di larghe intese in Germania e in Europa, non certo di un covo di estremisti. La Spd è l’equivalente del Pd, per intenderci, e scusate se sono così didascalico, ma penso sia necessario per disegnare con chiarezza lo scenario che si profila.Persino in Germania, quindi, si è aperto un dibattito sull’insostenibilità delle disuguaglianze economiche e sociali che la crisi e le risposte sbagliatecrisi hanno prodotto e continuano a produrre. C’è un dato incontrovertibile su cui ormai persino il mondo accademico più vicino al capitalismo ...

ricpuglisi : Quanto tempo e spazio ha dedicato la Lega sovranista alla lotta contro l'euro e quanto alla diminuzione della patrimoniale IMU? - violet6femme : RT @GiovanniPaglia: Ci sono arrivati persino i socialdemocratici tedeschi: serve una patrimoniale. 1% sulla ricchezza oltre i 2 milioni di… - Sinistrait_ : RT @GiovanniPaglia: Ci sono arrivati persino i socialdemocratici tedeschi: serve una patrimoniale. 1% sulla ricchezza oltre i 2 milioni di… -