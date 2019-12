Scoperta Atlantide? Ce lo spiegano gli archeologi

velvetgossip

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Il mito diè qualcosa di molto vivo nell’immaginario comune, tanto da aver ispirato molti romanzi e film di successo. Grazie alle innovazioni tecnologiche è emersa una città che giaceva da ben 2000 anni sotto il mare. Lasconcertante è stata al centro di molte indagini e scavi subacquei che hanno portato alla luce una città più grande di Parigi e più antica di Roma. Heracleion la città dei mari A portare alla luce la città sommersa è stato Frank Goddio, 70 anni, che come Indiana Jones ha saputo scovare un tesoro davvero senza eguali nella recente storiaca. L’uomo non ha gradito molto il paragone con il celebre Jones, ma si ritene molto soddisfatto di aver portato a galla la Storia. La città si chiamava Heracleion, in onore di Ercole, e Thonis per gli Egizi. Secondo gli studiosi è stata a tutti gli effetti una Venezia ...

FlorisFloris9 : RT @RaiQuattro: Su un'isola abbandonata, il guardiano del faro fa una scoperta sconvolgente che condividerà con il nuovo arrivato: la prese… - RaiQuattro : Su un'isola abbandonata, il guardiano del faro fa una scoperta sconvolgente che condividerà con il nuovo arrivato:… -