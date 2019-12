Scontro tra due tram a Torino | 14 feriti compreso il manovratore del tram

cronacasocial

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Oggi pomeriggio – lunedì 9 dicembre – a, in corso Ferrucci, nei pressi di piazza Bernini, c’è stato un tamponamento tra due. Un autista e tredici passeggeri sono rimastianche se nessuno sarebbe grave. L’incidente è avvenuto in corso Tassoni, intorno alle 15.30. Si sono scontrati undella linea 9 e uno della linea 16, in direzione dell’ospedale Maria Vittoria. Sul posto sono intervenuti 5 ambulanze, 4 di base e una medicalizzata, i vigili del fuoco e i carabinieri. Duesono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale C.T.O. in codice giallo (ildeltamponatore), tutti gli altri in codice verde: 8 al Maria Vittoria, 3 al Martini, 1 al Mauriziano. Come riportato dall’Ansa, una signora, soccorsa dai medici del 118, ha lamentato di aver sbattuto la testa, due hanno accusato uno ...

Tg3web : Il cordoglio di Milano per la morte della donna coinvolta nello scontro tra un filobus passato con il rosso e un me… - NicolaPorro : L’ipocrisia della #sinistra e la truffa dietro la clausola dell’accordo di #Malta sui #migranti: ecco la lite tra… - NicolaPorro : L’#Anpi ha ostacolato l’intitolazione di un ponte a Fabrizio #Quattrocchi, l’italiano rapito e ucciso in #Iraq nel… -