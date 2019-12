Sci di fondo | i medici della nazionale svedese fermano Frida Karlsson | ”Farò il possibile

oasport

(Di martedì 10 dicembre 2019) ISvezia hanno deciso di fermareanche se non hanno chiarito con precisione quale sia il motivo di tale scelta. A rilanciare la notizia è stato l’Expressen che ha scritto di una visita medica che non avrebbe dato gli esiti sperati. “è molto determinata e ambiziosa e desidera raggiungere traguardi importanti nel suo sport. Ora deve fare un passo indietro per ritrovare l’equilibrio. La salute è sempre più importante delle prestazioni atletiche” afferma il medicoMagnus Oscarsson in un comunicato stampa. Comprensibilmente delusache ha commentato così la decisione deifederazione:”In questo momento, sono molto triste e delusa. Farò tutto ilper tornare in gara ma voglio conservare al meglio la mia salute per molti anni” Il dottor Magnus ...

MasashiKohmura : RT @Fisiofficial: L'Italia non è andata oltre i quarti di finale nelle sprint di apertura della Cdm di sci di fondo: i risultati ed il comm… - FondoItalia : Altro stop pesante nel fondo femminile: i medici fermano Frida Karlsson - flamminiog : RT @Fisiofficial: Riecco l'Italia del Fondo: Pellegrino guida la truppa azzurra a Davos. Le gare del weekend e gli Azzurri convocati ????… -