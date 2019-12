Sci di fondo | i convocati dell’Italia per Davos 2019 | tornano Federico Pellegrino e

oasport

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Dopo aver saltato l’appuntamento di Lillehammer, la Nazionale italiana di sci ditornerà protagonista sabato 7 e domenica 8 dicembre in quel di, in Svizzera, sede della terza tappa stagionale della Coppa del Mondo-2020. Saranno sedici gli atleti azzurriper la due giorni elvetica in cui sono in programma una sprint a tecnica libera (sabato), una dieci chilometri femminile ed una quindici chilometri maschile con partenze a intervalli sempre in passo pattinato (domenica).sarà certamente l’osservato speciale ed il punto di riferimento della spedizione tricolore forte delle due vittorie già conquistate a, ma oltre al 29enne aostano prenderanno parte alla sprint anche Francesco De Fabiani, Stefan Zelger, Michael Hellweger, Stefano Dellagiacoma e Davide Graz tra gli uomini e Greta Laurent, Lucia Scardoni e Francesca Franchi in ...

