Sci alpino | Prize Money Ranking | la classifica dei guadagni Shiffrin e Kristoffersen in

oasport

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Ilè lastilata dalla FIS (Federazione Internazionale degli Sport Invernali) che prende in considerazione i soldi guadagnati da ogni singolo atleta nel corso della stagione, tenendo conto esclusivamente delle entrate per meriti sportivi e non degli introiti provenienti da altre fonti. Si tratta dunque di una graduatoria ufficiale a cui gli atleti tengono molto, sono dei professionisti e non si gareggia esclusivamente per la gloria o per rimpinguare il proprio palmares. Si sono disputate sette gare sulle 44 previste nella Coppa del Mondo 2019-2020 di sci, al comando delle classifiche troviamo Mikaelae Henrik. La statunitense ha letteralmente preso il largo con ben 143mila franchi svizzeri (circa 131mila euro) mentre il norvegese ha sì conquistato la vetta con 66mila franchi (circa 60mila euro) ma ha un vantaggio risicato nei ...

poliziadistato : Sicurezza in montagna e sulle piste da sci, i poliziotti del Centro addestramento alpino di Moena ne parlano con… - Fisiofficial : E' ANCORA PODIO: NICOL DELAGO SECONDA NEL SG DI @AlpineSkiWC ! BRAVISSIMAAAAAA! @RaiSport @SkySport… - Gazzetta_it : #Sci: #Ford in testa dopo la prima manche del #gigante a #BeaverCreek, De Aliprandini a 1'70 -