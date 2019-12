Sci alpino | Dominik Paris e il sogno Coppa del Mondo che diventa una chimera

oasport

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Il ritiro dell’austriaco Marcel Hirscher aveva lasciato trapelare un pensiero stupendo nel clan azzurro dello sci: senza un vero e proprio padrone incontrastato,si sarebbe potuto giocare addirittura ladelgenerale. Una tesi corroborata dalla straripante condizione sciorinata dall’altoatesino nella seconda metà della scorsa annata, quando colse ben cinque successi nelle ultime sei gare disputate tra discesa e superG indel, senza dimenticare anche il titolo iridato conquistato ad Are proprio in superG, disciplina che lo ha visto dominare in lungo ed in largo, con tanto di sfera di cristallo di specialità in carniere. L’ultima volta che un velocista puro riuscì ad agguantare il trofeo generale fu nel 1997: il francese Luc Alphand, allora 31enne, infilò nove podi complessivi e ben sei vittorie tra discesa e superG. Il ...

