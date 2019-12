oasport

(Di lunedì 9 dicembre 2019)nella prima provacombinata di, Italia, valevole per ladi sci-2020. Questa mattina si è disputato iligante, che ha visto ben tre rappresentanti dell’Austria nelle prime tre posizioni, mentre oggi pomeriggio toccherà allo slalom. Bene anche gli alfieri azzurri, con cinque atleti nelle prime 17 posizioni. Migliore prestazione, e di gran lunga, per Niklas Koeck che ha stampato un ottimo 1:13.46, rifilando 75 centesimi al suo connazionale Manuel Traninger e 77 al terzoRaphael Haaser. Quarta posizione per lo sloveno Tilen Debelak a 1.02, quinta per il francese Florian Loriot a 1.03, sesta per il nostro Guglielmo Bosca a 1.41, settima per il francese Sam Alphand a 1.57, ottava per il nostro Matteo Vaghi a 1.63, quindi completano la top ten il francese Evan Klufts a 1.74 e lo svizzero Yannick Chabloz a ...

poliziadistato : Sicurezza in montagna e sulle piste da sci, i poliziotti del Centro addestramento alpino di Moena ne parlano con… - Fisiofficial : E' ANCORA PODIO: NICOL DELAGO SECONDA NEL SG DI @AlpineSkiWC ! BRAVISSIMAAAAAA! @RaiSport @SkySport… - OA_Sport : Sci alpino, Coppa Europa Santa Caterina 2019: dominio austriaco dopo il SuperG della combinata, sesto Guglielmo Bos… -