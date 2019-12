Scherma | a Vercelli e a Heidenheim buoni piazzamenti per gli spadisti del Posillipo

anteprima24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – I giovanissimidelsono rientrati da una delle trasferte più impegnative della stagione. La gara si è conclusa senza podi ma con una serie di. Sono riusciti a entrare nel tabellone da 32 la piccola Maria Vittoria Cetroni, dopo aver terminato il girone con tutte vittorie, Totti Manna, in crescita gara dopo gara, Giulia Rosiello e Laura Chiacchio. Buona la gara, comunque, anche di molti degli altri nostri giovani atleti. I 22 under 14 presenti asono stati seguiti dai Tecnici Aldo Cuomo, Francesca Cuomo, Lorenzo Buonfiglio e Pietro Pietropaolo. Contemporaneamente ad, Giovannella Somma era impegnata in una gara obiettivo di circuito europeo di spada under 17, con le migliori cadette italiane e europee. Giovannella ha disputato un’ottima gara, seguita dal tecnico convocato dalla ...

