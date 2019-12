Scandalo al Grande Fratello Spagna | nascosta una violenza sessuale

thesocialpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Un’ondata di sdegno e rabbia sta investendo la versione spagnola del. È stato infatti rivelato che nell’edizione del 2017 la produzione avrebbe nascosto unaai danni di una concorrente. Il fatto era stato denunciato, ma avrebbero chiesto alla donna di non parlarne pubblicamente. Lei tuttavia ora ha denunciato tutto pubblicamente e molti sponsor hanno abbandonato il programma. I fatti risalgono all’edizione 2017 La sfortunata protagonista della vicenda è la 26enne Carlota Prado, concorrente del Gran Hermano Revolution 2017, programma di successo di Mediaset. È stata rivelata nell’ultimo periodo dopo un’intervista della stessa al quotidiano El Confidencial. Dopo una festa con molto consumo di alcolici, Carlota era stata messa a letto da un altro partecipante del programma, Josè Maria Lopez. L’uomo, col quale la donna aveva una storia, si ...

