Sanremo 2020 | svelato il nome del primo big | un ritorno all’Ariston che piace a tutti

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Ancora qualche settimana per sapere i nomi ufficiali dei cantanti Big in gara al prossimo Festival di. Tuttavia è possibile iniziare a farci un’idea su qualcherivelato dalle notizie in rete. Si apprende dalla rivista Chi di Alfonso Signorini, che uno dei nomi è quello di un giovane artista e cantante, nato proprio grazie alla tv. E infatti anche nella rubrica del programma radiofonico Strada facendo di Maurizio Costanzo su Rai Isoradio, il giornalista ha parlato del fatto che tra i concorrenti del prossimoci sarà ‘’ sul palco. Ma di chi si tratta? Irama si forma nella scuola di Amici, che lo addestra alle esibizioni in pubblico e a placare un po’ quel suo animo troppo esuberante, che non sempre va d’accordo con il successo. Si tratta di un cantante cresciuto artisticamente nella scuola Mediaset, ma con un’esperienza ...

