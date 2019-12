Sanremo 2020 | Al Bano e Romina ritorno in coppia con una canzone di Cristiano Malgioglio

velvetgossip

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Il 6 gennaio nella serata della Befana de “I Soliti Ignoti” dedicata alla Lotteria Italia, verranno svelati i nomi dei 20 “big” in gara al Festival di. Nel frattempo, si è già scatenato il totonomi e, secondo una indiscrezione del sempre ben informato “Chi”, tra i primi nella lista di Amadeus ci sarebbero Elodie, Bianca Atzei, Chiara Galiazzo, Annalisa, l’ineditaSilvia Mezzanotte (ex voce dei Matia Bazar) e Dionne Warwick. Si vocifera poi, come riporta il Corriere dell’Umbria, di una partecipazione di AlinconPower con unadi, del ripescaggio di Paolo Vallesi, vincitore del talent Rai “Ora o mai più”, e deldel quasi dimenticato Francesco Gabbani. Insomma, nulla di nuovo. Anzi, unal passato. D’altro canto Amadeus non è certo un innovatore. L'articolo...

