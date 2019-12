Sanna Marin | il primo ministro più giovane del mondo è finlandese

vanityfair

(Di lunedì 9 dicembre 2019) È ilpiùdel, conquistando il primato che apparteneva al premier ucraino Oleksiy Honcharuk, 35 anni., 34enne,uscente dei Trasporti, un master in studi amministrativi, è stata designata come premier in Finlandia. Prenderà il posto di Antii Rinne, che si è dimessa dalla carica la scorsa settimana, dopo soli sei mesi di lavoro, a seguito delle polemiche sulla sua gestione di uno sciopero postale. Come Rinne, anchefa parte del Partito socialdemocratico: sarà a capo di una coalizione di centrosinistra composta da cinque partiti, tutti guidati da donne (anche gli altri quattro hanno a capo delle leader donne, tre delle quali hanno meno di 35 anni). https://twitter.com/TNiskakangas/status/1203729511658995713 «Non ho mai pensato alla mia età o al mio genere», ha subito chiarito. «Penso piuttosto alle ragioni per cui sono entrata in ...

TeresaBellanova : Cinque partiti guidati da donne e una premier, Sanna Marin, che è la più giovane al mondo. La #Finlandia ha un nuov… - repubblica : Finlandia, la vittoria di Sanna Marin: primo ministro più giovane della storia del Paese [aggiornamento delle 21:05] - Corriere : Sanna Marin, 34 anni, è la premier più giovane al mondo: «Non conta l’età, ma perché s... -