Sanna Marin al pride finlandese è il simbolo dei diritti civili arcobaleno

(Di lunedì 9 dicembre 2019) L’Europa deioggi può sorridere grazie a. La politica, 34 anni, è infatti diventata la più giovane premier del mondo, ma la sua elezione non è l’unico particolare a fare notizia. La neo premier - che sarà a capo di una coalizione di governo composta da ben cinque partiti, tutti guidati da donne - è figlia di due madri.non ha mai nascosto la sua infanzia vissuta insieme a due mamme e si è sempre impegnata per difendere idegli omosessuali. La premierha più volte partecipato ai gayfinlandesi in compagnia della figlia Emma Amalia, avuta con Markus Räikkönen.ha dichiarato che essere figlia di una famigliaè una caratteristica fondamentale della sua personalità e della sua ideologia.

