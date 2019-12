San Marino a elezioni anticipate

feedproxy.google

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Numeri e regole del voto in una delle Repubbliche più piccole (e antiche) del mondo. Come si elegge il Consiglio Grande e Generale? di Fabio Riccardo Colombo Domenica 8 dicembre sono stati chiamati alle urne i cittadini di uno degli Stati più piccoli al mondo. Con 33mila abitanti e 34mila elettori (di cui circa un terzo residenti all'estero), quella di Sanè considerata la seconda Repubblica più piccola del mondo dopo Nauru, nonché la più antica ad oggi esistente. Non si tratta di (...) - Europa / Politica,, San

