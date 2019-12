San Gallicano | domani “Open Day” dermatologia pediatrica gratis 0-14 anni

romadailynews

(Di martedì 10 dicembre 2019) San0-14– Visite dermatologiche gratuite dalle 12 alle 17, 10 dicembre, per bambini fino a 14al Sandi Roma. Sarà un Natale anticipato per i bambini che andranno agli IFO dove, oltre all’attenzione dei medici per la loro salute, ci saranno ad attenderli anche tanti giocattoli in dono per ogni età. Un appuntamento prezioso per aumentare l’informazione alle famiglie e favorire la diagnosi precoce delle malattie della pelle di bimbi e adolescenti. Nell’attesa della visita i bambini potranno intrattenersi con i tanti giochi che riempiranno le sale d’attesa degli ambulatori diclinica, donati dall’Associazione Onlus “La Voce di Rita”. Le patologie dermatologiche in etàsono spesso presenti fin dai primidi vita ed hanno grande influenza nella vita di relazione dei ...

ANTOsullo : A GRANDE RICHIESTA! Mostra prorogata fino al 29 Dicembre 2019! #event @ANTOsullo @santegidionews IL NOSTRO FRANCESC… - RosalbaSegatori : RT @VFornara: A Roma al San Gallicano si discute di fragilità, anziani, futuro, interventi socio-sanitari con interessanti progetti e studi… - AnnamariaGrazi1 : RT @VFornara: A Roma al San Gallicano si discute di fragilità, anziani, futuro, interventi socio-sanitari con interessanti progetti e studi… -