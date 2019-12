Salerno Pulita | rinviata protesta | giovedì incontro con il sindaco

anteprima24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Tutti convocati a palazzo di cittàmattina alle ore 10:00. Presente anche ilVincenzo Napoli. È stata così accolta la richiesta dei sindacati che rappresentano i lavoratori die scongiurata l’assemblea diche era stata annunciata per domani mattina sotto i portici del Comune dicome primo atto dello stato di agitazione dei lavoratori. La convocazione servirà come primo momento di confronto utile ad arrivare alla stipula di una nuova convenzione tra la società che si occupa di pulire la città e l’amministrazione comunale di. Non erano bastate le rassicurazioni della direzione dellaa calmare gli animi dei dipendenti. Nicola Sardone aveva fatto sapere che si era al lavoro da tempo per stipulare la collaborazione con l’amministrazione comunale di, ma i sindacati, ...

