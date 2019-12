Sabato Fede ‘n’ Marlen sul palco del Club 33 Giri

anteprima24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) –14 dicembre 2019, a partire dalle 21.30, l’associazione culturale33ospiterà il live lo splendido duo di cantautrici napoletane‘n’. Il concerto si terrà nella sede dell’associazione, in via Perla (Central Park, incrocio con via Jan Palach) a Santa Maria Capua Vetere (CE). Continua alla grande la stagione musicale dell’associazione sammaritana. Obiettivo principale del collettivo è dare spazio al meglio dei progetti campani e non solo. Non poteva mancare, a illuminare la proposta musicale del mese di dicembre, uno degli ensamble al femminile più amati della scena partenopea:‘n’, attualmente al lavoro sul nuovo album di inediti, si esibiranno suldel33. Napoli, ...

