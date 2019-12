Russia fuori dalle Olimpiadi

huffingtonpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) L’Esecutivo Wada ha squalificato laper quattro anni. Lo riporta l’agenzia russa Tass. Una sanzione che di fatto esclude gli atleti russiestive di Tokyo2020 e da quelle invernali di Pechino 2022. Lanon potrà inoltre nè ospitare nè candidarsi per organizzare grandi eventi sportivi.La, condannata per recidiva nel falsificare i dati dei controlli antidoping sui suoi atleti, potrà ora presentare appello al Tribunale di Arbitrato per lo Sport (TAS) che avrà l’ultima parola.“L’elenco completo delle raccomandazioni (le sanzioni del Comitato di revisione della conformità, ndr) è stato approvato all’unanimità” dai dodici membri del Comitato esecutivo, ha dichiarato il portavoce della WADA. Il Comitato di revisione della conformità ha raccomandato, tra ...

