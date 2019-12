oasport

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Laè stata esclusadi Tokyo 2020. Questa è la decisione del giorno nel mondo dello sport, una vera e propria bomba chetantissimi scenari verso la rassegna a cinque cerchi in programma dal 22 luglio al 9 agosto. La presa di posizione da parte della Comitato Esecutivo della WADA era nell’aria e la pesantissima sanzione inflitta dall’Agenzia Mondiale Antidoping estromette una delle grandi potenze dai Giochi nel Sol Levante e ancheInvernali di Pechino 2022. Tutto il Paese è stato punito per la manipolazione dei dati del laboratorio di Mosca e per aver fornito dei documenti falsati, non rispondendo cosìrichieste della WADA che chiedeva delucidazioni. Lapotrà presentare ricorso entro 21 giorni ma è altamente improbabile che il verdetto venga ribaltato. In Giappone non vedremo dunque sventolare la bandiera bianco-blu-rossa e non ...

HuffPostItalia : Russia fuori dalle Olimpiadi - infooggi : Clamoroso, Russia fuori dalle Olimpiadi per 4 anni - OA_Sport : Russia fuori dalle Olimpiadi: cosa cambia e a chi verranno assegnati i pass? Via alle riallocazioni… -