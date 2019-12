Russia esclusa per 4 anni da tutti i grandi eventi sportivi per questioni di doping

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Allaè stato trasmesso un divieto di 4perdall’Agenzia Mondiale Anti-(Wada). Questo significa che la bandiera e l’inno dellanon saranno consentiti in occasione dicome le Olimpiadi di Tokyo 2020 e ai Mondiali di Calcio 2022 in Qatar. Gli atleti che dimostreranno di non essere coinvolti nello scandalo delpotranno gareggiare sotto una bandiera neutra. Il comitato esecutivo della Wada ha preso la decisione unanime in una riunione a Losanna, in Svizzera. La decisione arriva dopo che l’Agenzia Anti-della(Rusada) è stata dichiarata non conforme per aver manipolato i dati da laboratorio consegnati agli investigatori nel gennaio 2019.L'articoloper 4daperdi: addio Olimpiadi 2020 e Mondiali di calcio Meteo ...

