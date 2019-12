Russia esclusa dalle Olimpiadi | tutti i divieti imposti alla Nazione Niente bandiera e

oasport

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Laè statadi Tokyo 2020 e dai Giochi di Pechino 2022. Il Comitato Esecutivo della WADA, l’Agenzia Mondiale Anti Doping, ha estromesso laprossime rassegne a cinque cerchi per le ben note vicende doping. La notizia ha indubbiamente creato grande scalpore nel mondo dello sport ma cosa comporta agli effetti e quali sono iWADA: – Lanon potrà partecipare comealle2020 e 2022 e ai Mondiali di calcio 2022 come. – Atleti indipendenti con passaporto russo potranno partecipare se dimostreranno di non aver avuto rapporti col sistema doping. – Larussa non può essere sventolata in nessun evento sportivo internazionale. – Non potrà suonare l’Inno russo in caso di vittoria (suonerà l’inno ...

