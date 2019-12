Russia esclusa dalle Olimpiadi per quattro anni! Sentenza pesantissima della WADA | niente

oasport

(Di lunedì 9 dicembre 2019) La notizia clamorosa è arrivata: laè statadi Tokyo 2020 e dai Giochi Invernali di Pechino 2022. La Commissione Esecutiva, l’Agenzia Mondiale Anti Doping, ha preso la durissima decisione e ha sancito l’estromissione di questa Nazioneprossime rassegne a cinque cerchi. Il motivodecisione, presa all’unanimità, è legato al fatto che i dati del laboratorio di Mosca (la Rusada) sono stati alterati inserendo false prove e cancellando file connessi a delle positività. A Losanna (Svizzera) la, dopo aver anche sentito le richieste del Comitato Olimpico Internazionale, ha preso di petto la situazione e ha optato per la sanzione più severa: russi fuoricompetizione internazionali di prima fascia peranni. Si parla peròpossibilità di alcuni atleti di partecipare comunque ai Giochi a determinate ...

