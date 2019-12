Russia esclusa da Tokyo 2020 | un possibile vantaggio per l’Italia nelle qualificazioni

oasport

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Laè stata estromessa dalle Olimpiadi di, il Comitato Esecutivo della WADA ha deciso di escludere questo Paese dai prossimi Giochi: non ci sarà la bandiera bianco-blu-rossa e non suonerà l’Inno in caso di vittoria. La notizia sposta indubbiamente diverse pedine nel complesso scacchiere a cinque cerchi e modifica diversi scenari nel percorso di qualificazione alla rassegna a cinque cerchi ma va precisato che alcuni atleti russi potrebbero partecipare come “indipendenti e neutrali” nel caso in cui dimostrassero di non avere rapporti col complesso e discusso sistema doping della Nazione. L’Italia potrebbe beneficiare di questa esclusione durante il percorso di qualificazione alle Olimpiadi. Ad esempio la squadra di ginnastica artistica maschile è stata la primaai Mondiali 2019 e dunque la nostra formazione potrebbe essere ripescata (Marco ...

MediasetTgcom24 : Doping, la Russia esclusa per 4 anni dai Giochi olimpici - ilpost : La Russia è stata esclusa dalle competizioni sportive internazionali per 4 anni - SkyTG24 : Doping, Russia bandita da Olimpiadi e Mondiali per quattro anni -