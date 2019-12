Russia esclusa da Olimpiadi e Mondiali per doping | la Wada ufficializza lo stop per 4

corriere

(Di lunedì 9 dicembre 2019) L’annuncio da Losanna dopo i recenti scandali. Iriguardano alcuni sport, e non il calcio e il tennis. «Decisione presa all’unanimità»

MediasetTgcom24 : Doping, la Russia esclusa per 4 anni dai Giochi olimpici - repubblica : ?? Doping, Russia esclusa per 4 anni da Giochi olimpici - CleideFurlani : RT @repubblica: Doping, Russia esclusa da Olimpiadi per quattro anni [aggiornamento delle 11:42] -