Romina Power | viaggio romantico? La FOTO misteriosa fa sognare i fan

velvetgossip

(Di lunedì 9 dicembre 2019)per? La cantante ha pubblicato unasul suo profilo ufficiale che la ritrae in aereo con aria sognante. Una partenza annunciata così, solo attraverso un misterioso scatto accompagnato da una frase altrettanto. Nella, infatti, non si vede altro che, seduta in aereo con vista finestrino, ma non abbiamo idea di chi stia partendo con lei. O magari sarà proprio lei a raggiungere qualcuno? La frase che accompagna lo scatto, infatti, ha aggiunto un velo di mistero: “Orizzonti perduti o ritrovati …”. Per i fan della cantante, e della sua indimenticabile storia d’amore con Albano, è stato facile immaginare subito un riferimento all’ex compagno. Albano esi sono persi e ritrovati più volte, sul palco e nella vita privata, per il bene della famiglia ma anche per il legame che da sempre li unisce. E lo ...

notizieit : La casa di Romina Power nel segno di Ylenia: le foto - zazoomnews : La casa di Romina Power nel segno di Ylenia: le foto - #Romina #Power #segno #Ylenia: - junioreraldo : Al Bano & Romina Power - Vincerai -