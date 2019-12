Roma-Wolfsberg | orario | programma | tv | streaming | probabili formazioni Europa League

oasport

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Si giocherà giovedì sera il confronto tra, valido per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di2019-2020 di calcio. La squadra giallorossa potrà festeggiare il passaggio del turno allo Stadio Olimpico con certezza se vincerà o pareggerà, mentre in caso di sconfitta dovrebbe sperare in una non vittoria dell’Istanbul Basaksehir contro il Borussia Moenchengladbach. Fonseca ha un certo numero di dubbi di formazione, compresi quelli in porta, dove Pau Lopez non è al meglio e potrebbe essere rimpiazzato da Mirante. In attacco c’è la possibilità di scelta tra Under, Perotti e Mkhitaryan, mentre uno tra Smalling e Mancini potrebbe riposare a favore di Juan Jesus.(4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Under, Zaniolo, Pellegrini; Dzeko...

