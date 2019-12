Roma-Lido | Atac | nel 2019 corse calate dello 0 | 5% rispetto a 2018

romadailynews

(Di lunedì 9 dicembre 2019)– Ledella ferroviasono diminuite0,5% nelal. Il dato e’ stato fornito da Giovanni Nicastro, direttore dell’esercizio Metro-Ferrovie diin commissione capitolina Mobilita’. “al programma di esercizio tra ile illeeffettuate hanno registrato un calo0,5 per cento- ha detto- Siamo passati dal 95 per cento del, al 94,5 per cento del”. Sempre nell’anno che sta per finire “ci sono stati picchi positivi nel mese di febbraio e di aprile, dove abbiamo registrato un 98 per cento del servizio effettuato come da programma”. Dall’altra parte “un picco negativo- ha continuato Nicastro- ha interessato i mesi estivi, poiche’ i treni Ma200 soffrono le condizioni meteorologiche estive, quindi abbiamo registrato un 93 per cento e 92 per ...

