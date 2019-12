Rocco Siffredi ne ha per tutti | «Salvini il politico più sexy | altro che Di Maio Conte?

urbanpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) «Un grande uomo una volta ha detto: tutto al mondo ha a che fare col sesso, tranne il sesso. Il sesso ha a che fare con il potere», questa una delle battute pronunciate da Frank Underwood della discussa serie tv statunitense House of Cards. E a leggere l’intervista dirilasciata ad Affari Italiani non si può fare a meno di pensare che sia vero, o perlomeno, non così lontano dalla realtà. L’ex naufrago de L’Isola dei famosi, che di definisce “amico di intimità digli italiani”, ha analizzato qualche tempo fa la relazione tra il leader della Lega Matteoe la giovane Francesca Verdini, figlia dell’ex senatore e leader Denis. Ma non solo…ne ha per: «ilpiùche Di? Virilità di classe!» A proposito dell’ex ministro dell’Internoha ...

Valeria_Iuliano : Una cura sbagliata che mi stava soltanto debilitando, senza farmi guarire: ma chi vi ha dato l’abilitazione medica?… - bds980 : @BarbaSir @bonci_pizza @nove Crea più orgasmi @bonci_pizza con una pizza che Rocco Siffredi con un film. Cit. @Eroubriaca ?????? - Albybianc : RT @sciolti_cani: A proposito di banane, quanto vale Rocco Siffredi attaccato al muro? [@DaniloOrlando_] #Cattelan -