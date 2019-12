Riquelme batte Maradona alle elezioni per il presidente del Boca

ilnapolista

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Jorge Amor Ameal sarà il nuovodi. Eha battuto. A scrutini ancora aperti, il distacco di voti è così forte che il candidato (in un primo momento favorito) Christian Gribaudo si è già congratulato con l’avversario. Ma i numeri sono solo l’ammennicolo di una elezione che in Argentina vale quanto quella per il governo nazionale. Dei circa 80.000 tifosi che di fatto posseggono il club, si sono presentatiurne posizionate all’interno della Bombonera in 38.363. Un’affluenza record che ha che fare con una sfida dentro la sfida. Ameal-Gribaudo si è trasformato presto in un match politico tra leggende,contro. E il risultato finale ribalta la rivalità sportiva. Per i tifosi delè meglio ‘e. Christian Gribaudo, membro del partito di centrodestra Cambiemos delargentino uscente ...

