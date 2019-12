Riace | il sindaco Trifoli dà l’incarico al cugino | lavoro da 15mila euro senza gara

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Con il ricorso contro la sentenza del Tribunale di Locri che lo ha dichiarato ineleggibile, ildiToninoè ritornato 4 giorni fa alla guida del Comune dove a maggio era stato eletto con la lista “Trasparenza e legalità”. Dal 5 dicembre, quindi,ha di nuovo indossato la fascia tricolore, data “in prestito” temporaneamente al suo vice Franco Salerno, in attesa del ricorso che ha sospeso gli effetti della sua ineleggibilità. Lo stesso giorno, l’ufficio tecnico del Comune diha affidato un incarico per 15.465,91all’ingegnere Antonio Salvatoreche dovrà redigere un progetto per la realizzazione della condotta di mandata del pozzo comunale “Nescilacqua”. Progetto che “per carenza di organico di personale tecnico”, il Comune non poteva fare da solo e doveva per questo necessariamente “procedere all’affidamento dela soggetto ...

