Riabilitazione | Villa dei Fiori denuncia una situazione difficile

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Riceviamo e pubblichiamo dall’indirizzo maildeiun comunicato che denuncerebbe unamoltonel settore della. Ecco il testo: “Dalla riunione del Tavolo Tecnico del 5 dicembre alla ASL emerge una. La si chiami emergenza oppure no, resta il fatto che ci sono centinaia di persone, quasi tutti bambini, che nella ASL di Salerno sono senza cure riabilitative. Perché sono state interrotte o perché non sono state autorizzate. Solo nel Distretto 60 (Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Roccapiemonte, Castel San Giorgio) sono duecento i bambini rimasti senza terapie. Il fatto è che praticamente tutti i centri hanno superato o stanno per superare il budget. Il motivo lo sappiamo: la ASL SA ha per laun budget inferiore alla media regionale: mentre la media di ...

