Renzi e la crisi di governo a gennaio | Italia Viva staccherà la spina?

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Matteopotrebbe scatenare unadientro il prossimo 12; il motivo tuttavia non si celerebbe dietro alle ormai quotidiane discussioni sul Mes o sulla manovra economica, ma risiederebbe n uno dei primi provvedimenti approvati dalgiallo-rosso: il taglio dei parlamentari. La riforma sulla riduzione dei seggi del Parlamento entrerà infatti in vigore proprio il 12, salvo ovviamente che l’esecutivo non cada prima consentendo così adi correre alle elezioni ancora per il vecchio Parlamento a 945 seggi.e ladiStando a quanto riportato dai media, in caso di ritorno alle urne con la riforma del taglio dei parlamentari già in vigorenon riuscirebbe ad avere un gruppo dal peso sufficientemente consistente in Parlamento. In partito di Matteoè infatti dati dai sondaggi tra il 4,5% e il ...

