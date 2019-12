René Murat Auberjonois è morto | il celebre Odi di Star Trek aveva 79 anni

huffingtonpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) L’attore statunitense René, che ha interpretato ruoli iconici in particolare per il piccolo schermo, èa Los Angeles all’età di 79per le complicazioni dovute a un tumore ai polmoni.Era noto soprattutto per aver interpretato i personaggi di Clayton Endicott III nello show televisivo “Benson”, di Odo nella serie tv di fantascienza “- Deep Space Nine” e l’avvocato Paul Lewinston nel telefilm “Boston Legal”.L’attore era discendente diretto, per parte di madre, di Gioacchinoe Carolina Bonaparte. La madre di Renéera la principessa Laure Louise(1913-1986), il cui trisnonno paterno era Gioacchino, re di Napoli, sposato con Carolina Bonaparte, sorella dell’imperatore Napoleone Bonaparte. Suo padre, Fernand(1910-2004) ...