Regionali Emilia | il caso della locandina della Lega da cui è stata cancellata la

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Che Matteo Salvini, segretario, fosse particolarmente presente in-Romagna, fin dall’iniziocampagna elettorale per le, non era sfuggito a nessuno e, ormai, da più di un mese, si sprecano gli attacchi degli avversari alla sfidante di Stefano Bonaccini, Lucia Borgonzoni, accusata di essere oscurata dal suo segretario che partecipa, quasi tutti i giorni, ad appuntamenti pubblici in giro per la Regione, tanto che si vocifera, addirittura, che abbia preso casa, fino alla data del voto, nella Regione ancora roccaforte rossa. Questa volta, però, i detrattori di Borgonzoni hanno avuto un’occasione ghiotta per attaccarla. Domenica primo dicembre, dopo la conferenza stampa convocata last minute a Bologna, in contemporanea con l’arrivo di Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia (fatto che non ha mancato di irritare i meloniani, ma senza dichiarazioni ...

