Regali di Natale assurdi | il lucchetto per Nintendo

wired

(Di lunedì 9 dicembre 2019) (Foto: Twitter) Molti bambini americani ancora se lo ricordano con orrore, come accessorio più funesto del1989. Si chiamava ironicamente “Homework First” ossia “Prima i compiti” e sembrava un cacciavite un po’ tozzo. In realtà bastava osservarlo da vicino per scoprire subito il suo malefico scopo: era un vero e proprioper bloccare l’accesso aNes. Prodotto dalla società statunitense SafeCare, veniva presentato come il primo accessorio di sicurezza per la console nipponica campione di vendite, rivolgendosi ai genitori per controllare quando e quanto i pargoli potessero giocare. Ma non solo, perché poteva anche evitare che qualche malintenzionato potesse accendere il Nes e accedere ai salvataggi magari modificandoli o, peggio ancora cancellandoli. Già, perché ilandava ad agganciarsi proprio alla slot dove inserire ...

Inter : ?? | NATALE ?? La corsa ai regali? Da domani non è più un problema! ?? Mettetevi comodi, va in scena… - juventusfc : Atleta ??????? Buongustaio ????? Fanatico del Natale ?? Gamer ?? Giramondo ?? Influencer ?? Perfezionista dei regali ?? ?? C… - Inter : ??? | DERBY Ecco le modalità di vendita, un suggerimento per i vostri regali di Natale... ?? -