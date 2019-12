Rassegna stampa di lunedì 9 dicembre – Pum pum Milan | scudetto per 4 | manovra anticrisi

calcioweb.eu

(Di lunedì 9 dicembre 2019)– Sulle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, 9, si parla della giornata di Serie A appena conclusasi. La Gazzetta dello Sport mette in primo piano il, che sbanca Bologna nel posticipo grazie anche ad un'ottima prestazione di Piatek.per la Juventus, con rebus a centrocampo. Ennesima sconfitta per la Fiorentina. Il Corriere dello Sport titola "Montella all'angolo, fiducia a scadenza" e allontana le voci di possibili dimissioni di Ancelotti. Tuttosport mette in evidenza la vittoria del Torino sulla Fiorentina con "Striscia la rimonta", facendo riferimento anche agli striscioni di contestazione dei tifosi. Spazio anche alla Juve con "Terapia d'urto!".

