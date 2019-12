Quota 100 | pensioni flessibili per il dopo | ipotesi età variabili con

ilmessaggero

(Di lunedì 9 dicembre 2019) ROMA Nessuna novità positiva per chi è già in pensione e una serie di opzioni, in realtà ancora aperte, per chi il lavoro lo deve ancora lasciare. Il tema principale...

davidealgebris : Spiegato perche Quota 100 sia follia. Italiani lavorano meno di tutti in Europa. 31 anni. In Svezia 41. La pensione… - Wasp19__ : RT @ladyanakina: Ho appena scritto la prima scena della terza parte di 'Nave stellare Aurora', portando il conteggio totale delle parole a… - aitaka93 : RT @mariotoscana196: La LEGA.. gente che con quota 100 ha fatto marchetta elettorale su larga scala buttando via i soldi destinati alle pen… -