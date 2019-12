“Questo pensiero d’amore” | il nuovo singolo di Viola Valentino e Francesco Serra

ilfogliettone

(Di lunedì 9 dicembre 2019) E' disponibile in radio, in tutti gli store e piattaforme digitali "Questod'amore", ilche vede il ritorno diconquando ha sentito la canzone, si è innamorata della voce die ha commentato: “Cantare questo brano con un giovane cantautore talentuoso comemi ha dato una carica importante ed emozionato tanto”. Prodotto da Luca Venturi, per la On the set, il brano è stato registrato e mixato da Alessandro Marcantoni al Metropolis Studio di Milano.Il brano, scritto dacon Barbara Monte, parla di un rapporto d'amore intenso, dove a volte può succedere di litigare ma dopo che ciò è accaduto, proprio l'amore può tornare più forte di prima, al di là delle paure e dei limiti, facendo capire alla persona che si ama che lei è un punto fermo nella nostra vita e che vogliamo la sua ...

