Quarta Repubblica | Anticipazioni e ospiti 9 dicembre 2019

meteoweek

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Nuovo appuntamento con il talk show di politica ed economia,, condotto da Nicola Porro su Rete 4 in prima serata, stasera lunedì 9Va in onda su Retequattro un nuovo appuntamento settimanale con il talk show di politica ed economia condotto da Nicola Porro in prima serata lunedì 9. … L'articoloproviene da www.meteoweek.com.

sellerioeditore : RT @HAnnalisaH: Per @sellerioeditore Fabio Stassi tradotto in Grecia da Demetra Dotsi. Sulla quarta di copertina tra Corriere della Sera,… - HAnnalisaH : Per @sellerioeditore Fabio Stassi tradotto in Grecia da Demetra Dotsi. Sulla quarta di copertina tra Corriere dell… - emanuela_bossi : TV > Rete 4 | Matteo Salvini, Leader della Lega - Senatore > LUNEDÌ 9 DICEMBRE | ore 21:30 | 'Quarta Repubblica' |… -