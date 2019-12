Quando nel 1986 una pubblicità raccontò il sogno italiano e distrusse quello americano

termometropolitico

(Di lunedì 9 dicembre 2019)nelunailNello scontro ideologico tra Occidente e U si gioca in ogni campo, in ogni istante della vita di tutti i giorni. Letteratura, cinema, moda diffondono l’immagine del self made mancome unico modello di vita, lo yuppie in carriera cantato da Luca Barbarossa. Ilesportato è una rivoluzione culturale; trasforma il mondo in un pasticcio complicato, spietato, caotico, grigio e dopato, in cui vincere e “funzionare” è obbligatorio e chi non ci riesce viene considerato alla stregua di un paria da evitare e schifare. Ogni cosa dev’essere “troppo giusta”, dalla marca della camicia alla località di villeggiatura. È questa mentalità da legge della giungla che spinge chi non ce la fa tra le braccia della droga, che fa morti a palate. Gli yuppie della prima ondata, ...

CarloCalenda : No Sergio. Vi sarete semplicemente fregati con le vostre mani. Perché non chiedete alla politica quel minimo di com… - amnestyitalia : 'Yasaman non sa che adesso noi siamo qui a parlare di lei, che nel mondo si parla di lei. Quando lo saprà questo le… - gennaromigliore : @MassimGiannini Caro @MassimGiannini ma questo è il tuo giornale o mi sbaglio? Perché non dici che #Renzi è stato i… -