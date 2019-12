Prometteva posti di lavoro in ospedale in cambio di soldi | arrestato 68enne

anteprima24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoLuciano (Ce) – I carabinieri della stazione di Lusciano, nel Casertano, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di una persona di 68 anni del posto, nonché dell’obbligo di presentazione alla p.g. nei confronti di altre cinque persone, indagate a vario titolo per associazione per delinquere finalizzata alla truffa. L’attività di indagine ha permesso di raccogliere gravi elementi di colpevolezza a carico egli indagati in ordine ad una serie di truffe ai danni di soggetti disoccupati alla ricerca di una posizione di impiego. In particolare, nel periodo compreso tra febbraio 2015 e ottobre 2018, secondo l’ipotesi accusatoria avvalorata dal GIP, inducevano, con artifizi e raggiri, le vittime a versare somme di denaro contante – comprese tra i 100 e i ...

