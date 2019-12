optimaitalia

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Trapelano oggi 9 dicembre leper ilS11. Occasione utile per tornare a parlare della suacamera, esattamente come avvenuto alle porte dello scorso fine settimana come avrete notato tramite il nostro approfondimento. Cosa sappiamo fino a questo momento? Il documento odierno è importante in quanto per la prima volta ci orienta sul potenziale aspetto di uno smartphone destinato a fare la differenza nel corso del 2020. In Italia e nel resto d'Europa. Gli effetti della gobba per ilS11 Nello specifico, la gobba dellacamera viene praticamente confermata dagli scatti che sono stati pubblicati anche da una fonte come SamMobile. Si tratta di un dettaglio tramite il quale andremo ad aggiungere 1,1 mm allo spessore del dispositivo. Il tutto va inserito in un contesto nel quale ilS11 Plus avrà dalla sua un ritaglio ...

OptiMagazine : Prime foto ufficiose per il Samsung Galaxy S11: fotocamera top, ma ingombrante - M_Portfolio : Va in onda #stasera su #Rai la terza parte dell’ultima stagione de #IMedici, dopo il successo di ascolti delle prim… -